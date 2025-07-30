Kiliseye ‘satılık’ tabelası: Geçen yıl 16 milyon istiyorlardı, bu yıl 100 milyona çıktı
Sivas Hafik’e bağlı Göydün köyünde bulunan Ermeni Kilisesi mülk sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından satışa çıkarıldı. Geçen yıl 16 milyon istenen 'Surp Garabet Ermeni Kilisesi' için bu yıl 100 milyon lira talep ediliyor. 'Tuzhisar Kilisesi' olarak da anılan ve 2012’de 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen yapının tapu kayıtlarında samanlık olarak görüldüğü belirtildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde 18’inci yüzyılda inşa edilen 'Surp Garabet Ermeni Kilisesi' ‘mülk sahibi’ tarafından satılığa çıkarıldı.
Geçen yıl medyada yer alan haberlere göre; mülk sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon lira istenen kilise için bu sene 100 milyon lira talep ediliyor.
Tapu kayıtlarında samanlık olarak görünen ve atıl kalan kilise; Nisan 1987'de tarihi eser, 2012'de ise 1’inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi.
İHA'nın haberinde mülk sahibinin emlak danışmanı olduğu belirtilen Abdulvahap Yıldız, Sivas için kültürel bir miras olduğunu söyleyerek, "İçinde taş motiflerin ve el işçiliğinin yoğun kullanıldığı bir yapı. Bir dönem kilise olarak kullanılmış ama şu anda samanlık ve eşya deposu olarak değerlendiriliyor" dedi.
Ayasofya'nın camiye çevrilmesine atıf yapan Yıldız, Surp Garabet Kilisesi'nin de cami yapılmasının istendiğinini belirterek şöyle konuştu:
* Cami yapılması için de teklifler geldi. Hatta kaporasını vermek isteyenler oldu ama biz buna müsaade etmedik. Sonuçta her dinin, her geleneğin kendine ait alanları var ve burası buna uygun değil. Ayrıca bu konuda karar verme yetkimiz de yok. O yüzden böyle bir dönüşüme izin vermedik."
Ünlü sanatçılar ve menajerler aracılığıyla bazı Ermenilerin kilisiyle ilgilendiğini anlatan Yıldız, "Ancak görüşmeler askıda kaldı. Şu an yeni sahibini bekliyoruz" diye konuştu.
Kültür Envanteri sitesinde yer alan bilgiye göre; 13.7 metreye 20.20 metre iç ölçülerine sahip kilise tamamen kesme taştan yapılmış bir görünümde. Fakat sadece iç ve dış kısımları düzeltilmiş yığma bir yapı.
1.40 metre kalınlığında beden duvarına sahip olan dikdörtgen planlı yapının üzerini örten beşik tonozlar da kesme taşlardan yapıldı.
Üstü toprak üzeri oluklu kiremitle kaplı olan Tuzhisar Kilisesi, 16.04.1987 tarih ve 3101 sayılı kararla tarihi eser olarak tescil edildi.