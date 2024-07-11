Kilosu 15 bin TL'yi buluyor, dünyanın en pahalısı! Özel eğitimli köpekle trüf mantarı avı
Zafer Şerafettin Kavak, ‘Cesur' isimli köpeğiyle birlikte şehir şehir gezerek ‘kara elmas' olarak adlandırılan dünyanın en pahalı trüf mantarını topluyor. Köpek olmadan bulmanın imkansıza yakın olduğu trüf mantarları restoranlara kilosu 15 bin TL'yi bulan fiyatlarla satılabiliyor.
Zafer Şerafettin Kavak (50), 7 yıl önce bir köpek aldı ve amatör olarak 'kara elmas' olarak adlandırılan dünyanın en pahalı trüf mantarını toplamaya başladı.
Fakat başarılı olamayan Kavak, ardından Lagotto Ramagnolo cinsi yavru bir köpek alarak eğitti.
Özel eğitimli köpeği ile il il gezen Kavak, trüf mantarı toplayarak geçimini sağlıyor.
Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen Lagotto Ramagnolo cinsi 'Cesur', toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor.