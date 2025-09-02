Kira artış oranı açıklandı mı? Kira artışı ne kadar olacak?

Kira artış oranları her ay yoğun şekilde araştırılıyor. Eylül ayının gelişi ile birlikte konu gündem olmuş durumda... Gözler TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon rakamlarında... Peki, Kira artış oranı ne kadar olacak? 1 | 3

Kira artış oranı açıklandı mı? Eylül ayı kira artış oranları henüz açıklanmış değil. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylelikle kira artış oranı da netleşecek 2 | 3