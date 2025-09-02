Kira artış oranı açıklandı mı? Kira artışı ne kadar olacak?
Eylül ayı geldi ve kira artış oranları gündem olmuş durumda... Hem ev sahipleri hem de kiracılar oranı bekliyor. Kritik enflasyon verileri öncesi "Kira artış oranı ne kadar olacak" sorusu artıyor. İşte beklentiler...
Kira artış oranları her ay yoğun şekilde araştırılıyor. Eylül ayının gelişi ile birlikte konu gündem olmuş durumda... Gözler TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon rakamlarında... Peki, Kira artış oranı ne kadar olacak?
Kira artış oranı açıklandı mı?
Eylül ayı kira artış oranları henüz açıklanmış değil. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylelikle kira artış oranı da netleşecek
Kira artışı ne kadar olacak?
Ağustos ayında kira artış oranı yüzde 41.13 olarak belirlenmişti. Bu ay ekonomisteler yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Kira artış oranının da yüzde 40'ın altına ineceği öngörülüyor.