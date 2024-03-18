Kış sezonu uçuş verileri açıklandı: Türkiye'de en popüler rotalar belli oldu Kış sezonuna ait uçuş verileri açıklandı. Artan akaryakıt ve döviz kurundaki dalgalanmalar uçak biletleri fiyatlarında artışa neden oldu. Kış sezonunun yurt içi popüler destinasyonları İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Erzurum oldu.

Biletbayisi.com, kış sezonu uçuşlarına ait verilerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl aralık, 2024 Ocak ve Şubat aylarına ait uçuş istatistikleri, kış sezonu uçuşlarında geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artış gösterdi. 1 | 5

Seyahat sektörü salgın sonrası toparlanmaya başladı ve insanların seyahat etme isteklerinin artış oldu. İstatistiklere göre yurt içi bilet satışlarında geçen yıla kıyasla yüzde 25, yurt dışı bilet satışlarında ise yüzde 20 artış gerçekleşti. Bu artış en çok Antalya, Bodrum ve İzmir gibi tatil destinasyonlarında gözlemlendi. 2 | 5

Bilet fiyatları zamlandı En yoğun seyahat günleri 23 aralık, 31 aralık ve 1 ocak tarihleri olurken, yılbaşı ve sömestr tatilinin bir araya gelmesi bu tarihlerdeki yoğunlukta etkili oldu. Ayrıca, artan akaryakıt ve döviz kurundaki dalgalanmalar uçak biletleri fiyatlarında artışa neden oldu. Ortalama yurt içi uçak bileti geçen yıla göre yüzde 15 yükselirken, yurt dışı uçak bileti fiyatları ise yüzde 10 artış gösterdi. 3 | 5