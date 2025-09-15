Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu, kaldırılacak mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi?
Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Dizinin yeni bölümünün yayınlanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Son bölümdeki senaryo tepkilere neden oldu ve "toplumun değerlerine aykırı" paylaşımları geldi. Peş peşe açıklamalar gelirken şimdi son durum merak ediliyor.
Kızılcık Şerbeti yeni sezona büyük bir tepki ile başlangıç yaptı. Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma eleştiri yağmuruna tutulurken dizi RTÜK'e şikayet edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin açıklama yaparak inceleme başlatılacağını belirtti. Bugün de dizinin yapımcısından eleştirilere yanıt geldi.
Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı?
Dizinin yeni bölümü sonrası RTÜK'e yoğun şikayet gelirken dizinin yayından kaldırılacağına dair resmi bir duyuru gelmedi. RTÜK Başkanı Şahin'den de konuya dair açıklama geldi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ebubekir Şahin, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı. Aile yapısına ve toplumsal değerlere zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalınmayacağının altını çizen Şahin, şu açıklamalarda bulundu:
"Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.
Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.
Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.
Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."