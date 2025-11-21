Komisyon İmralı'ya gidecek mi? Milletvekilleri Öcalan'la görüşecek mi?
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok önemli bir karara imza atacak. Milletvekillerinden oluşan heyetin İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği bugün belli olacak. Milyonlar bu karar odaklanırken "Komisyon İmralı'ya gidecek mi" sorusu peş peşe geliyor.
Bugün, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihi bir karara imza atacak. 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi durumunda milletvekillerinden oluşan bir heyet İmralı'da Öcalan ile görüşmeye gidecek. Karar beklenirken yoğun şekilde "Komisyon İmralı'ya gidecek mi" sorusu geliyor.
Milletvekilleri Öcalan'la görüşecek mi?
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanacak. Oylama yapılacak ve daha sonra çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Ak Parti: Olumlu bakıyoruz
AK Parti'nin Meclis'teki komisyon üyeleri, dün Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde gerçekleştirdikleri bir saatlik bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce de Cumhur İttifakı ortaklarıyla birlikte dile getirildiği gibi, İmralı'ya yapılacak bir ziyaretin gerçekleşmesine olumlu baktıklarını resmen duyurdu.
CHP kararını bugün duyuracak
CHP’nin nasıl bir tutum sergileyeceği sürecin en dikkat edilen başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün komisyon üyesi milletvekilleriyle uzun süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından herhangi bir bilgilendirme paylaşılmadı. Karar komisyon toplantısı öncesinde halka duyurulacak.