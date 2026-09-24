Konut fiyatları enflasyona yenildi ama kiralar yükseldi
Satılık konut fiyatları üç büyükşehirde de enflasyonun gerisinde kaldı. Kirada ise İstanbul ters yönde hareket etti: Reel kira yüzde 5,8 artarken Ankara ve İzmir’de geriledi. 100 metrekarelik evde satış ve kira farkı da belirginleşti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Konut fiyatları enflasyonun gerisinde kaldı
Ağustosta satılık konutların reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 8,4 geriledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de fiyat artışı enflasyonun altında kaldı. Buna karşılık ilanlardaki TL fiyatları yükselmeye devam etti. Böylece konut piyasasında etiket fiyatlarının arttığı, ancak satın alma gücü açısından konutun reel değer kaybettiği bir dönem sürdü. Kiralık konutta ise üç büyükşehir aynı yönde hareket etmedi ve İstanbul belirgin biçimde ayrıştı.
Üç büyükşehirde konut fiyatları ne oldu?
Satılık konut fiyatlarının yıllık reel değişimi İstanbul’da yüzde eksi 5,2, Ankara’da yüzde eksi 2,9 ve İzmir’de yüzde eksi 9,8 oldu. Nominal ilan fiyatları ise İstanbul’da yüzde 24,7, Ankara’da yüzde 27,7 ve İzmir’de yüzde 18,6 yükseldi. Başka bir ifadeyle üç kentte de evlerin TL cinsinden ilan fiyatı arttı ancak artış enflasyonun altında kaldı. Üç büyükşehir arasında satılık konutta en yüksek reel kayıp yüzde 9,8 ile İzmir’de görüldü.
İstanbul kirada Ankara ve İzmir’den ayrıldı
Kiralık konut verileri satış tarafındakinden farklı bir tablo ortaya koydu. Yıllık reel kira İstanbul’da yüzde 5,8 yükselirken Ankara’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 10,5 geriledi. Türkiye genelindeki reel kira düşüşü ise yüzde 6,6 oldu. Böylece İstanbul, üç büyükşehir arasında kiraların enflasyondan arındırıldığında da arttığı tek kent oldu. Ankara ve İzmir’de kira ilanları TL bazında yükselse de bu artış tüketici enflasyonunun altında kaldı.
İstanbul’da kira satış fiyatından hızlı arttı
Nominal ilan fiyatları karşılaştırıldığında İstanbul’daki makas daha da belirginleşiyor. Ağustosta kiralık konut fiyatları İstanbul’da yıllık yüzde 39,2 yükselirken satılık konut fiyatlarındaki artış yüzde 24,7’de kaldı. İki oran arasındaki fark 14,5 puana ulaştı. Ankara’da satılık konut fiyatları yüzde 27,7, kiralar yüzde 21 arttı. İzmir’de ise satış fiyatlarındaki yüzde 18,6’lık artış ile kiralardaki yüzde 17,6’lık yükseliş birbirine oldukça yakın gerçekleşti.
Metrekare fiyatında İstanbul açık ara önde
Ortalama ilan metrekare fiyatları şehirler arasındaki farkı daha görünür hale getiriyor. Satılık konutta İstanbul’da metrekare fiyatı 66 bin 228 TL olurken Ankara’da 39 bin 636 TL, İzmir’de 53 bin 750 TL olarak hesaplandı. Kiralık konutta ise metrekare başına aylık ilan fiyatı İstanbul’da 463,9 TL, Ankara’da 300 TL ve İzmir’de 333,3 TL oldu. Böylece İstanbul hem satılık hem kiralık konutta üç büyükşehir arasında en yüksek ortalama metrekare fiyatına sahip kent olarak öne çıktı.
100 metrekarelik ev İstanbul’da 6,6 milyon TL
Ortalama metrekare ilan fiyatları 100 metrekarelik bir eve uyarlandığında şehirler arasındaki fark daha net görülüyor. İstanbul’da böyle bir evin ortalama ilan satış değeri yaklaşık 6 milyon 623 bin TL, aylık kirası ise 46 bin 390 TL’ye ulaşıyor. Ankara’da aynı büyüklükteki bir konut yaklaşık 3 milyon 964 bin TL satış fiyatına ve 30 bin TL aylık kiraya karşılık geliyor. İzmir’de ise ortalama satış değeri 5 milyon 375 bin TL, aylık kira yaklaşık 33 bin 330 TL seviyesinde bulunuyor.
Satılık konuta talep yeniden güçlendi
Fiyatlardaki reel gerilemeye karşılık satılık konuta yönelik talepte ağustosta belirgin bir hareket görüldü. Satılık konut talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,5 yükseldi. Kapatılan ilanların ortalama yayında kalma süresi İstanbul’da 52,9 gün, Ankara’da 45,4 gün, İzmir’de 63,4 gün oldu. Üç büyükşehir arasında ilanların en hızlı kapandığı kent Ankara olurken en uzun süre yayında kalan ilanlar İzmir’de görüldü. Talepteki aylık yükselişe rağmen üç kentte de yıllık reel fiyat kaybı devam etti.
TCMB verileri de reel kaybı gösteriyor
Konut piyasasındaki genel yön TCMB’nin ağustos verilerinde de görülüyor. Konut Fiyat Endeksi yıllık nominal yüzde 23 yükselirken enflasyondan arındırıldığında yüzde 6,5 geriledi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise yıllık yüzde 26,4 arttı ancak reel olarak yüzde 3,9 düştü. İstanbul’da yeni kiracı kira endeksindeki yıllık artış yüzde 34,5 ile Ankara ve İzmir’in üzerinde gerçekleşti. Son veriler, özellikle İstanbul’da kiraların satış fiyatlarından daha hızlı yükseldiğine işaret ediyor.