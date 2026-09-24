Konut fiyatları enflasyona yenildi ama kiralar yükseldi

100 metrekarelik ev İstanbul’da 6,6 milyon TL





Ortalama metrekare ilan fiyatları 100 metrekarelik bir eve uyarlandığında şehirler arasındaki fark daha net görülüyor. İstanbul’da böyle bir evin ortalama ilan satış değeri yaklaşık 6 milyon 623 bin TL, aylık kirası ise 46 bin 390 TL’ye ulaşıyor. Ankara’da aynı büyüklükteki bir konut yaklaşık 3 milyon 964 bin TL satış fiyatına ve 30 bin TL aylık kiraya karşılık geliyor. İzmir’de ise ortalama satış değeri 5 milyon 375 bin TL, aylık kira yaklaşık 33 bin 330 TL seviyesinde bulunuyor.