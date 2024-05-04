Konut kira zammında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Merkez Bankası sinyali verdi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 Nisan'da düzenlenen PPK toplantısına dair özeti dün paylaştı. Özette temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında yüzde 25 tavan zam uygulamasına dair dikkat çeken bir mesaj da yer aldı. Peki, konut kira zammında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? İşte ayrıntılar...
TCMB'nin 25 Nisan'daki faiz kararını açıkladığı PPK toplantısına dair dün paylaşılan özette konut kiralarına yüzde 25'lik tavan zam uygulamasına dair önemli bir mesaj yer aldı. Konut kira zammında yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Merkez Bankası'nın paylaştığı PPK toplantısı özetinde nasıl bir sinyal verildi? İşte detaylar...
YÜZDE 25'LİK TAVAN ZAM UYGULAMASI UZATILACAK MI?
Konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulamasının süresi 2 Temmuz 2024'te doluyor. 2022 yılında 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te de 1 yıl uzaltılmış, uygulamanın devam edip etmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
MERKEZ BANKASINDAN KİRADA YÜZDE 25'LİK TAVAN ZAM SİNYALİ
Toplantı özetinde kirada tavan zam uygulamasına dair şu ifadeler yer aldı:
"Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir
Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetindeki ilgili kısımın tamamı şöyle:
"Yıllık kira enflasyonu yüksek bir seviyede seyrini sürdürürken, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler kira artış oranında şubat ayında başlayan yavaşlamanın nisan ayında devam edeceğini ima etmektedir. Öte yandan, konut fiyatları yıllık artışı şubat itibarıyla yüzde 58,3 seviyesine gerileyerek yıllık tüketici enflasyonunun altında kalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bu kalemdeki aylık artışın da son aylarda önemli ölçüde yavaşladığına işaret etmiştir. Konut fiyatlarındaki bu durumun, ilerleyen dönemde kira enflasyonunu sınırlayacak bir unsur olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir."