Konut kira zammında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Merkez Bankası sinyali verdi!

TCMB'nin 25 Nisan'daki faiz kararını açıkladığı PPK toplantısına dair dün paylaşılan özette konut kiralarına yüzde 25'lik tavan zam uygulamasına dair önemli bir mesaj yer aldı. Konut kira zammında yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Merkez Bankası'nın paylaştığı PPK toplantısı özetinde nasıl bir sinyal verildi? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetindeki ilgili kısımın tamamı şöyle:

"Yıllık kira enflasyonu yüksek bir seviyede seyrini sürdürürken, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler kira artış oranında şubat ayında başlayan yavaşlamanın nisan ayında devam edeceğini ima etmektedir. Öte yandan, konut fiyatları yıllık artışı şubat itibarıyla yüzde 58,3 seviyesine gerileyerek yıllık tüketici enflasyonunun altında kalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bu kalemdeki aylık artışın da son aylarda önemli ölçüde yavaşladığına işaret etmiştir. Konut fiyatlarındaki bu durumun, ilerleyen dönemde kira enflasyonunu sınırlayacak bir unsur olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir."