Konut ve arsa ilanı verecekler dikkat! 3 gün sonra kurallar değişecek, ilanlar tek tek kalkacak
15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunlu hale geliyor. Satıcılar e-Devlet üzerinden yetkilendirme olmadan ilan açamayacak. Sektör temsilcileri, uygulamayla birlikte satılık ilan sayısında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyor.
Gayrimenkul piyasasında sahte ilanların engellenmesi amacıyla geçen yıl kiralık konutlar için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kapsamını genişletiyor. Kayıt dışı işlemler ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen uygulama, 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak.
15 Şubat’ta tüm satılık ilanlar için mecburi olacak
Daha önce yalnızca kiralık ilanlarda uygulanan sistem, artık satış tarafında da zorunlu hale geliyor. Satılık konut ve arsa ilanlarına ilişkin EİDS uygulaması 1 Şubat’ta üç pilot şehirde test edilmişti. 15 Şubat’tan itibaren ise taşınmaz sahipleri ilan verebilmek için sistemi kullanmak zorunda olacak.
Satılık ilan sayısında düşüş beklentisi
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasada yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu belirterek, yeni uygulamayla ilan sayısında kayda değer bir gerileme yaşanabileceğini ifade etti.
Özelmacıklı, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak. Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var”
E-Devlet Üzerinden Yetki Verilecek
Yeni sistemde ilan yayımlanabilmesi için mal sahibinin yetki vermesi gerekiyor. Bunun için e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yapılıyor. “Yetki İşlemleri” bölümünden kişi kendisine, bir yakınına ya da emlak danışmanına satış yetkisi tanımlayabiliyor. Yetkilendirme işleminin ardından ilgili taşınmaz için ilan oluşturulabiliyor.
Düzenlemeye göre oluşturulan yetki belgesi en fazla üç ay süreyle geçerli olacak.