Konut ve arsa ilanı verecekler dikkat! 3 gün sonra kurallar değişecek, ilanlar tek tek kalkacak

E-Devlet Üzerinden Yetki Verilecek

Yeni sistemde ilan yayımlanabilmesi için mal sahibinin yetki vermesi gerekiyor. Bunun için e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yapılıyor. “Yetki İşlemleri” bölümünden kişi kendisine, bir yakınına ya da emlak danışmanına satış yetkisi tanımlayabiliyor. Yetkilendirme işleminin ardından ilgili taşınmaz için ilan oluşturulabiliyor.