KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvurular 6 Ekim'de son bulacak. 2 gün içinde tercihlerini tamamlayanlar sonuç tarihi aramasına geçti. ÖSYM konu hakkında bilgi vermezken muhtemel tarihler öğrenilmeye çalışılıyor. Bu nedenle de "KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gitgide artıyor.
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuruları 29 Eylül saat 10.00'de başladı. On binler dün ve bugün kılavuzu dikkatlice inceleyerek işlemlerini tamamladı. Başvuru işlemleri devam ederken başvuru yapanların şimdi gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Peki, KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM sonuç tarihi için bilgi paylaşımı yapmadı. Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.