KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair bir duyuru yapmış değil. Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.