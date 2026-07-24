KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM son dakika duyurusu yaparak KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti. İşte sorgulama ekranı...
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş vardı... Hafta sonuna doğru girilirken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumdaydı... Bugün beklenti bir hayli yüksekti ve kurum müjdeli haberi adaylarla paylaştı..
KPSS-2016/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM saat 11.45'te yaptığı açıklamada "KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" diye belirtti.
9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.