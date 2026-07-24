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KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM son dakika duyurusu yaparak KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti. İşte sorgulama ekranı...

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KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı - Resim: 1

KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş vardı... Hafta sonuna doğru girilirken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumdaydı... Bugün beklenti bir hayli yüksekti ve kurum müjdeli haberi adaylarla paylaştı..

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KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı - Resim: 2

KPSS-2016/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM saat 11.45'te yaptığı açıklamada "KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" diye belirtti.

KPSS 2026 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı - Resim: 3

9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı - Resim: 4

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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