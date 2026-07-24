KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! merkezi atama tercih sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2016/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM saat 11.45'te yaptığı açıklamada "KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" diye belirtti.

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