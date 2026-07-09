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KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? KPSS başvuru linki ve kılavuzu...

KPSS-2026/1 tercihleri bugün başlıyor. Adaylar, ÖSYM'nin son dakika duyurusuna dikkat kesilmiş durumda... Kılavuz daha önce yayımlanmıştı sıra geldi başvuruların alınmasına... Peki tercihler ne zaman başlayacak?

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KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? KPSS başvuru linki ve kılavuzu... - Resim: 1

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2026/1 tercihleri bugün başlıyor. Fakat kurum saat bilgisini adaylara geçmiş değil. Bu sebeple sabah saatlerinden bu yana aramalar hızlanmış durumda... İşte bir önceki dönem yaşananlar...

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KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? KPSS başvuru linki ve kılavuzu... - Resim: 2

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÖSYM'den yapılan bilgilendirmede "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi. Saat konusunda bir açıklama yapılmazken bir önceki dönem başvurular saat 11.00'de alınmaya başlamıştı.

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KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? KPSS başvuru linki ve kılavuzu... - Resim: 3

Tercih işlemleri, KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

KPSS-2026/1 kılavuzu için tıklayınız

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