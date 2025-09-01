KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? Sınav yerleri belli oldu mu?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonunun en önemli aşamalarından biri olan Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Adaylar 13-14 Eylül tarihleri arasında sınava girecekler. Binlerce kişi konu hakkında bilgi almak amacıyla "KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yapılacak Alan Bilgisi oturumları için heyecan dorukta... Yüz binlerce aday giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarihleri adaylarla paylaşmadı. Bu nedenle en çok yöneltilen soru "KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri için ÖSYM tarih vermedi. Kurum genellikle sınavdan on gün özne sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Bu sebeple gözler 3 Eylül Çarşamba gününde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.