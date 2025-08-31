KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri bekleniyor. On binlerce aday yine sınavda ter dökecek ve sınav giriş belgesi ise olmazsa olmaz konulardan biri... Tarih bilgisi henüz paylaşılmazken "KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu ısrarla yöneltiliyor.
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu sınava giriş belgeleri erişime açılırken gözler KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinde... 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek sınav için hazırlıklar sürerken "KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri için ÖSYM tarih vermedi. Kurum genellikle sınavdan on gün özne sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Bu sebeple gözler 3 Eylül Çarşamba gününde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.