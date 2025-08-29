KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri tarihi için aramalar sürüyor. Eylül ayında yapılacak sınav için heyecan dorukta... Sınavın olmazsa olmazı giriş belgeleri... Herkesin dilinde aynı soru var: KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

1 | 3