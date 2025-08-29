KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı ve sırada KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi var. Binlerce kişi sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da "KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri tarihi için aramalar sürüyor. Eylül ayında yapılacak sınav için heyecan dorukta... Sınavın olmazsa olmazı giriş belgeleri... Herkesin dilinde aynı soru var: KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri için ÖSYM tarih vermedi. Kurum genellikle sınavdan on gün özne sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Bu sebeple gözler 3 Eylül Çarşamba gününde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.