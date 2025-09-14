KPSS Alan Bilgisi soruları açıklandı mı? 2025 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi işletme, muhasebe, istatistik oturumları saat 10.15'te başladı. Adayların bir numaralı gündemi sınav sonrası soru ve cevap anahtarı durumunda... ÖSYM'nin saat belirtmemesi nedeniyle "KPSS Alan Bilgisi soruları saat kaçta açıklanacak" sorusu artıyor.
KPSS Alan Bilgisi hafta sonu gerçekleşti. Dün ve bugün yapılan oturumların ardından soru ve cevap anahtarı gündem olmuş durumda... Adaylar bir an evvel soruları çözerek sonuçlar hakkında fikir edinmek istiyor. Bu sebeple "KPSS Alan Bilgisi soruları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
KPSS Alan Bilgisi soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM gerçekleştirdiği sınavların sorularını genellikle aynı gün erişime açıyor. Geçen yıl soru ve cevap anahtarı saat 14.05'te yayımlanmıştı. Bu yıl da gözler saat 14.00-15.00 aralığında olacak.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.