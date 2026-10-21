KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
2026 KPSS Lisans sınavında bu sene ter dökenler sonuçların ardından branş sıralamasını bekliyor. Her gün konu hakkında yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. ÖSYM sık sık ziyaret edilirken "KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusuna cevap aranıyor.
KPSS Lisans oturumları 13 Eylül'de tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim'de ilan edildi. 7 Ekim'den bu yana KPSS branş sıralaması merak ediliyor. Her gün giderek artan soru "KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" oluyor.
KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından henüz KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklanmış değil.
Geçen seneleri incelediğimizde sıralamaların kasım veya aralık ayında ilan edildiğini görüyoruz.
KPSS branş sıralaması nedir?
KPSS branş sıralaması, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren bir adayın, kendi mezun olduğu alanda/bölümde (örneğin Tarih öğretmenliği, Makine Mühendisliği vb.) diğer adaylar arasındaki başarı sırasını gösteren bir istatistiktir.