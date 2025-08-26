KPSS Lisans sınav giriş belgesi muhtemel tarihi: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınavı yaklaşırken adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce kişinin katılacağı sınav öncesinde en çok araştırılan konu ise sınav yerleri... Herkesin dilinde ise aynı soru: KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025 Lisans sınavı için nefesler tutuldu. Sınava katılacak adayların en çok merak ettiği konu ise sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı. "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, hangi tarihte duyurulacak" sorusu giderek artıyor. İşte muhtemel tarihe ilişkin bilgiler...
KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu?
Adayların merakla beklediği sınav yeri duyurusu için ÖSYM henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 28 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları içinse 3 Eylül öne çıkıyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.