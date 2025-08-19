KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi tarihi belli oldu mu?
KPSS Lisans sınavları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Memur adaylarının gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM konuya dair bir duyuru yapmazken adaylar bilgi almak amacıyla "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
KPSS Lisans yerleri gündem olmuş durumda.. Memur adayları sınava gireceği yeri öğrenmek için sınav giriş belgelerini bekliyor. Sınava artık çok az bir süre kaldı ve art arda "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte muhtemel tarih...
KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri tarihi açıklanmadı. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi öngörülüyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.