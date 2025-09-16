KPSS Lisans sonuç tarihi: 2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınavları gerçekleşti. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen memur adayları sonuçları bekliyor. ÖSYM tarihleri daha önce paylamıştı fakat bu bilgiye sahip olmayanlar ya da unutanlar "2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Devlet memuru olarak iş güvencesine sahip olmak, düzenli maaş, emeklilik ve sosyal haklar gibi birçok avantaj nedeniyle her yıl yüz binler KPSS'ye giriyor. Bu yıl da son sınavlar 14 Eylül'de gerçekleşti. Şimdi adayların gündeminde sonuçlar var. Peki, 2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.