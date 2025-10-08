KPSS Lisans sonuçları ne zamana açıklanacak? İşte adayların heyecanını dindirecek o tarih...
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM'nin açıklamış olduğu kılavuza göre 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.