KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvurusu ne zaman? Bu yıl sınav var mı?
KPSS Lisans sınavları eylül ayında gerçekleşecek. Lise ve yüksekokul mezunları ise KPSS ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...
KPSS Lisans sınav giriş belgeleri belli oldu. 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 7 Eylül'de; Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül'de gerçekleşecek. Lise ve yüksekokul mezunları da kendi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvurusu ne zaman" oluyor.
Bu yıl KPSS Ortaöğretim ve Önlisans var mı?
İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavı bu yıl yapılamayacak. Lise ve yüksekokul mezunları 2026 yılında sınava girecek. Başvurular 2026 haziran-temmuz ayında başlayacak.