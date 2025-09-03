KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvurusu ne zaman? Bu yıl sınav var mı?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri belli oldu. 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 7 Eylül'de; Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül'de gerçekleşecek. Lise ve yüksekokul mezunları da kendi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvurusu ne zaman" oluyor.

