KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak. Bu personellerin büyük bir bölümü KPSS puanına göre yapılacak. Heyecan her geçen dakika artarken tarihler sürekli olarak araştırılıyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyen on binlerce kişi "KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
Sağlık Bakanlığı ÖSYM üzerinden mayıs ayında binlerce kişiyi istihdam etti. Şimdi ikinci dönem alımları için bekleyiş başladı. Ekim ayı yaklaşırken başvuru yapacak kişilerin gündeminde KPSS tercih tarihleri var. Peki Bakanlıktan bir duyuru geldi mi?
Sağlık Bakanlığının tercih kılavuzunu ÖSYM'ye gönderdiği öğrenilirken ekim ayının ilk haftasında tercihlerin başlaması bekleniyor. Branş ve kontenjanlar henüz paylaşılmış değil.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.