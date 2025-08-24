KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına girecek adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yaklaşan sınav tarihiyle birlikte, sınava girilecek binaların ve salonların ne zaman duyurulacağı, memuriyet hayali kuran adaylar tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekleyen adaylar, "KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak" sorusuna yanıt arıyor.
KPSS Lisans sınavına sayılı günler kaldı. Adayların, sınava girecekleri yerleri gösteren giriş belgeleri için bekleyişi sürüyor. Sınav hazırlıkları sürerken bir yandan da "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri tarihi açıklanmadı. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi öngörülüyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.