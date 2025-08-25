KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav giriş belgesi tarihi duyuruldu mu?
ÖSYM tarafından 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınavın olmazsa olmazı ise KPSS Lisans sınav giriş belgesi... Adaylar sınava girecekleri yerleri ve binayı öğrenmek isterken "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
KPSS Lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın en önemli hususlarından biri de sınav giriş belgesi... Memur adaylarının kariyer planlamasında kritik öneme sahip olan sınava sayılı günler kala gündem olan soru "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu?
Adayların merakla beklediği sınav yeri duyurusu için ÖSYM henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 28 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları içinse 3 Eylül öne çıkıyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.