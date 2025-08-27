KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı?
KPSS Lisans sınavları eylül ayında gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala sınav giriş belgesi yüz binlerin gündeminde... ÖSYM'den tarih paylaşımı gelmemesi nedeniyle aramalar sıklaştı. Herkesin dilindeki soru ise "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar için her yıl KPSS sınavları gerçekleşiyor. Bu yıl da lisans sınavları eylül ayında ÖSYM tarafından yapılacak. Sınava girebilmek için giriş belgeleri çok önemli... Adaylar sınava girecekleri yeri öğrenmek için ise "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu?
Adayların merakla beklediği sınav yeri duyurusu için ÖSYM henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 28 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları içinse 3 Eylül öne çıkıyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.