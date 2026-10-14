Kriz ülkelerinde çalışanların sadece yüzde 23'ü maaşlı

Nijer, Papua Yeni Gine ve Yemen'deki tablo





Çocukların beslenmesine ilişkin ülke verileri, bazı ekonomilerde sorunun çok daha ağır olduğunu gösteriyor. Nijer'de beş yaş altındaki çocukların yüzde 48,3'ünde büyüme geriliği görülüyor. Papua Yeni Gine'de bu oran yüzde 47,6, Yemen'de ise yüzde 47,4 seviyesinde bulunuyor. Böylece üç ülkede de neredeyse her iki çocuktan biri yaşına göre beklenen boya ulaşamıyor. Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Etiyopya'da ise büyüme geriliği yaşayan çocukların toplam sayısı 27 milyona ulaşıyor.