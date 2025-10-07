Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı yapacak. Başvurular bitti değerlendirme süreci ise devam ediyor. Kriterleri taşımayanlar elenirken şimdi gözler sonuçlarda... On binlerce kişi "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı için on binlerce kişi 25.08.2025 – 08.09.2025 tarihleri arasında başvurularını yaptı. Aradan yaklaşık 1 ay geçerken sonuçlar ilen edilmiş değil. Adaylar, haftalardır süren sonuç heyecanının sona ermesini isterken günbegün artan soru "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklanmış değil. Bakanlık son olarak 29 Eylül'de "Başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir." duyurusunu yaparken değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.
Atanmaya hak kazanan adayların atamaları merkez, il ve/veya ilçelere yapılacak.