Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı için on binlerce kişi 25.08.2025 – 08.09.2025 tarihleri arasında başvurularını yaptı. Aradan yaklaşık 1 ay geçerken sonuçlar ilen edilmiş değil. Adaylar, haftalardır süren sonuç heyecanının sona ermesini isterken günbegün artan soru "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...