Kuraklık etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sert düşüş
İstanbul'da kurak geçen kış mevsimi barajlara yansıdı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 78 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 46'ya kadar geriledi. Barajlar arasında ise belirgin farklar dikkat çekti. Elmalı Barajı yüzde 85 ile en yüksek doluluk oranına sahip olurken, Terkos ve Sazlıdere'de oran yüzde 29 seviyesinde kaldı.
Yetersiz yağış ve kurak geçen kış mevsimi, İstanbul’un su kaynaklarını olumsuz etkiledi.
Kentteki barajlarda su seviyelerinin belirgin şekilde gerilediği görüldü.
Geçen yıla göre sert düşüş
Veriler, megakentte su kaynaklarının önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor.
Barajlar arasında büyük fark
Barajlar arasında doluluk oranları açısından dikkat çekici farklılıklar bulunuyor.
Beykoz’daki Elmalı Barajı yüzde 85 doluluk oranıyla öne çıkarken, Çekmeköy’deki Ömerli Barajı yüzde 67, Şile’deki Darlık Barajı ise yüzde 61 seviyesinde ölçüldü.
Buna karşılık Arnavutköy’de bulunan Terkos ve Sazlıdere barajlarında doluluk oranı yüzde 29 ile oldukça düşük seviyelerde kaldı.
İlçe ilçe doluluk oranları
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: yüzde 67,22
Darlık Barajı: yüzde 60,9
Elmalı Barajı: yüzde 85,51
Terkos Barajı: yüzde 29,41
Alibey Barajı: yüzde 34,73
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,11
Istrancalar: yüzde 31,26
Kazandere: yüzde 54,47
Pabuçdere: yüzde 29,19