Kuraklıkta risk sürüyor: Uzman isim iki şehri uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mayıs ayı kuraklık haritalarını değerlendiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, son yağışlara rağmen Tekirdağ'ın kurak görünümünü koruduğunu, Konya Kapalı Havzası'nda ise yer altı suyu kullanımının önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) mayıs ayına ilişkin Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) haritalarını değerlendirdi.
Kuraklık analizlerinin yalnızca belirli bir dönemdeki yağış miktarına göre yapılmadığını vurgulayan Kadıoğlu, SPI haritalarının farklı zaman dilimlerinde biriken yağışları dikkate aldığını söyledi.
Kadıoğlu, "Bir bölgede son haftalarda yağmur yağmış olabilir ancak uzun vadeli su açığı devam ediyorsa kuraklık etkileri sürer. Haritalar bize bu tabloyu gösteriyor." dedi.
Türkiye genelinde son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte birçok bölgede kuraklık şiddetinin azaldığını ifade eden Kadıoğlu, bazı illerde ise riskin devam ettiğine dikkati çekti.
Tekirdağ'da toparlanma sınırlı kaldı
Tekirdağ'ın kuraklık açısından öne çıkan bölgeler arasında yer aldığını belirten Kadıoğlu, son yağışlara rağmen ilin kısa vadeli göstergelerde bile kurak görünümünü koruduğunu kaydetti.
Kadıoğlu, "Ülke genelinde son aylarda birçok alan yeşillenirken Tekirdağ'ın kısa vadeli ölçekte bile kurak görünümünü koruduğunu görüyoruz. Bu durum bölgenin yeterince toparlanamadığını gösteriyor. Trakya, tarımsal üretim açısından dikkatle izlenmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.
Konya'da yer altı suları öne çıkıyor
Konya'nın uzun yıllardır su kaynakları açısından hassas bölgeler arasında bulunduğunu dile getiren Kadıoğlu, Konya Kapalı Havzası'nda son yağışlarla birlikte bazı iyileşmeler görülse de kuraklık izlerinin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.
"Konya Kapalı Havzası Türkiye'nin en kritik su bölgelerinden biri. Son yağışlarla koşullar kısmen iyileşmiş olsa da altı aylık ölçekte halen hafif kuraklık izleri görülüyor. Burada asıl mesele yalnızca yağış eksikliği değil, yer altı suyu kullanımı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede su bütçesinin dikkatle yönetilmesi gerekiyor. Yağışlı geçen birkaç ay, yıllardır biriken açığı hemen kapatmıyor."
Eskişehir de kuraklık sinyali veriyor
İç Batı Anadolu'da kuraklık belirtilerinin sürdüğünü aktaran Kadıoğlu, özellikle Eskişehir'in uzun dönemli kuraklık haritalarında öne çıktığını söyledi.
Kadıoğlu, "Eskişehir ve çevresi İç Batı Anadolu'nun kuraklık açısından en belirgin alanları arasında yer alıyor. Bu bölgede özellikle uzun dönemli yağış eksikliği dikkat çekiyor. Tarımsal üretim ve su kaynakları planlamasında bunun dikkate alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Doğu Anadolu'da nemli koşullar hakim
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise farklı bir tablo görüldüğünü belirten Kadıoğlu, Erzurum başta olmak üzere geniş bir alanda nemli koşulların etkili olduğunu ifade etti.
Erzurum'un uzun vadeli değerlendirmelerde de nemli sınıfta yer aldığını kaydeden Kadıoğlu, "Son altı aylık dönemde de bölge baştan sona nemli hatta bazı alanlarda aşırı nemli görünüyor. Doğu Anadolu, kar örtüsü ve yağış birikimi açısından Türkiye'nin doğal su deposu niteliğinde. Bu nedenle ülkenin su güvenliği açısından stratejik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Kısa süreli yağışlar yeterli değil
Kuraklığın yalnızca meteorolojik bir süreç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, su kaynaklarının toparlanmasının zaman aldığını söyledi.
Kadıoğlu, "Yağışlar normale dönse bile yer altı suları, barajlar ve toprak neminin toparlanması zaman alıyor. Bu nedenle kuraklığı yönetirken kısa süreli yağışlara değil, uzun vadeli göstergelere bakmak gerekiyor. SPI, belirli bir dönemde gerçekleşen yağış miktarını uzun yıllar ortalamasıyla karşılaştıran bilimsel bir göstergedir. Negatif değerler kuraklığı, pozitif değerler ise yağış fazlasını gösteriyor. Haritalar bize hangi bölgelerde su açığının sürdüğünü, hangi bölgelerde su fazlası bulunduğunu objektif biçimde ortaya koyuyor." dedi.