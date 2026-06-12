Kuraklıkta risk sürüyor: Uzman isim iki şehri uyardı

Kadıoğlu, "Yağışlar normale dönse bile yer altı suları, barajlar ve toprak neminin toparlanması zaman alıyor. Bu nedenle kuraklığı yönetirken kısa süreli yağışlara değil, uzun vadeli göstergelere bakmak gerekiyor. SPI, belirli bir dönemde gerçekleşen yağış miktarını uzun yıllar ortalamasıyla karşılaştıran bilimsel bir göstergedir. Negatif değerler kuraklığı, pozitif değerler ise yağış fazlasını gösteriyor. Haritalar bize hangi bölgelerde su açığının sürdüğünü, hangi bölgelerde su fazlası bulunduğunu objektif biçimde ortaya koyuyor." dedi.