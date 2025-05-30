Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi internette aynı sorunun yanıtını arıyor: 'Bayram tatili uzatılacak mı?' Bayram planı yapan vatandaşlar, özellikle şehir dışına çıkacak olanlar, resmi tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Tatilin 9 güne çıkarılması beklentisi sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça gündeme geliyor. 1 | 5

Ancak 30 Mayıs itibarıyla bu konuda hükümetten yeni bir açıklama yapılmadı. Tatil süresine dair en güncel bilgi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru oldu. 2 | 5

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." 3 | 5