Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?
Kurban Bayramı öncesinde "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Takvimde arife gününün salıya denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşerek uzama ihtimalini gündemde tutarken, 27 Mayıs 2026'da başlayacak bayram öncesi tatil süresine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamada bulundu.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak bayram öncesinde resmi tatil süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı.
Şu an için bayram tatili süresiyle ilgili kesinleşmiş bir uzatma kararı bulunmuyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" dedi.
Takvimde arife gününün salıya, bayramın ilk gününün ise çarşambaya denk gelmesi, tatilin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzama ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılana kadar mevcut takvim geçerliliğini koruyor.
Aile ziyareti ya da tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, tatil süresine ilişkin net kararın açıklanmasını bekliyor.
Özellikle turizm sektöründe, olası uzatma kararının hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.