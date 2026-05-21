Kurban etinde bu belirtilere dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar
Kurban Bayramı yaklaşırken, “kurban eti ne zaman yenir”, “kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli”, “kurban eti nasıl saklanır” ve “kurban eti nasıl dinlendirilir” soruları en merak edilen konuların başında geliyor. Uzmanlar ise her yıl 4 milyon kurbanlığın kesildiğini belirterek, etin kesim sonrası hemen tüketilmemesi gerektiğini, en az 12 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte kurbanlık seçiminden, kurban etinde ortaya çıkan değişikliklere kadar, uzmanlardan kurban etinde dikkat edilecek kritik uyarılar.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban seçimi, kesimi ve et muhafazası hakkında önemli uyarılarda bulundu.
4 milyon kurbanlık için küpe uyarısı
Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın nakledilip kesildiğini belirten Gücükoğlu, bakanlığın denetiminde olan yerlerden hayvan alınmasını önererek "Satın alınacak hayvanların küpeli olmaları ve hayvanlara ait veteriner sağlık raporunun mutlaka bulunması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının, 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla kulak küpesi numarasından hayvanın ırkı, cinsiyeti ya da yaş gibi bilgilerini sorgulayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kurbanlık hayvanlarda dikkat edilecek detaylara işaret eden Gücükoğlu şu uyarılarda bulundu:
"Bir gözünün kör, kulağında parça kopukluğu, boynuzlarında kırık, kuyruk ya da meme başlarında dokusal eksiklik, diş kaybı ya da topallığın olmamasına dikkat edilmelidir. Sığır ve mandanın 2, devenin 5, keçi ve koyun ise en az 1 yaşında olması gerekiyor.
Çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış, yüksek ateşli, aşırı öksürük ya da hırıltılı solunumlu, ishalli, çevreye karşı aşırı tepkili, uygun olmayan renk ve kıvamda ağız ve burun akıntıları olan hayvanların tercih edilmemesi önem taşıyor."
Kurban etinde bu belirtilere dikkat!
Gücükoğlu, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara idari para cezası uygulanacağına işaret ederek, şunları söyledi:
"Kesimden sonra büyükbaş hayvanlar için 6, küçükbaş hayvanlar için ise 5 dakikalık kan akıtma süresinin geçmesi beklenmelidir.
Hayvanlar kesildikten sonra pıhtılaşmayan koyu renkte kan, deri üzerine çiçek benzeri kabarcıklar, ağız boşluğu ve dilde erozyonlu bölge ya da etlerde pirinç tanesi büyüklüğünde oluşum, anormal görüntüye sahip iç organların varlığında mutlaka veteriner hekimden görüş alınmalıdır."
Etin en az 5-6 saat dinlendirilmesi gerekiyor
Hayvan kesildikten sonra etlerinin 5-6 saat serin bir yerde dinlendirilmesi, sonrasında buzdolabına alınması gerektiğini vurgulayan Gücükoğlu, şunları kaydetti:
Kurban eti ne zaman yenir, kurban eti nasıl saklanır?
"Tavsiyemiz buzdolabında dinlenen etlerin bir gün sora parçalanarak paylara bölünmesi ve tüketilmesidir. Çünkü hayvanlar hemen kesildikten sonra kasların ete dönüşmesi için sürenin geçmesi gerekiyor.
Kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli?
Daha uzun süreli muhafazalarda eksi 18 derecede bu süre 6-12 ayı bulabilir ama iç organlar hayvanlar kesildikten sonra en geç 24 saat içerisinde tüketilmelidir.
Bu kurallara uyulması Kurban Bayramı'nın sağlıkla, huzurla ve güvenle geçmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda da gıda israfının önlenmesine ve kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacaktır."