Kurbanlık hayvanlarda dikkat edilecek detaylara işaret eden Gücükoğlu şu uyarılarda bulundu:

"Bir gözünün kör, kulağında parça kopukluğu, boynuzlarında kırık, kuyruk ya da meme başlarında dokusal eksiklik, diş kaybı ya da topallığın olmamasına dikkat edilmelidir. Sığır ve mandanın 2, devenin 5, keçi ve koyun ise en az 1 yaşında olması gerekiyor.

Çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış, yüksek ateşli, aşırı öksürük ya da hırıltılı solunumlu, ishalli, çevreye karşı aşırı tepkili, uygun olmayan renk ve kıvamda ağız ve burun akıntıları olan hayvanların tercih edilmemesi önem taşıyor."