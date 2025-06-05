Kurban etinden en iyi kavurma nasıl, hayvanın neresinden yapılır? (Kavurma tarifi Haziran 2025)

Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezlerinden biri ise kurban kavurması. Hâl böyle olunca kurban ibadetini yerini getiren vatandaşların genellikle ilk yaptığı şey kavurma hazırlamak.

Peki en iyi kurban kavurması nasıl yapılır? En iyi kavurma hayvanın neresinden yapılır? Kavurmaya domates, soğan eklenir mi? Kurban kavurması için eti ne kadar dinlendirmek gerekir? Bayramın ilk günü kavurma yapmak sağlıklı mı?

İşte bu ve bunun gibi konular, Kurban Bayramı’ndan hemen önce ve bayram sırasında yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.