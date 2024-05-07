KURBANLIK FİYATLARI: Et zammı fiyatları artırdı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında son durum 16 Haziran'da başlayacak kurban bayramı öncesi kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı hareketlenmeye başladı. Et fiyatlarına gelen zamlar kurbanlık hayvan fiyatlarını da etkiledi. Peki büyükbaş hayvan fiyatları ne durumda, küçükbaş hayvanların fiyatı kaçtan başlıyor? Kurbanlık hayvan fiyatlarındaki son durum ne? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na sayılı gün kalırken, kurbanlık fiyatları yine gündemde. Et fiyatlarındaki artışlar kurbanlık fiyatlarını da vurdu. 1 | 7

BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR? Kurbanlık hayvan yetiştiricileri, bu yıl Kurban Bayramı’nda büyükbaş bir kurbanlığın fiyatının 130 bin TL ila 250 bin TL arasında olacağını belirtiyor. 2 | 7

Büyükbaş hayvan satışı yapan Emre Seçgin, “Fiyatlarımız 100 bin TL’den başlayıp, 250 bin TL’ye kadar çıkıyor. 100 bin TL bir kurbanlıkta yaklaşık 330 kilo et, 250 bin TL’lik bir kurbanlıkta ise 800-850 kilo et çıkıyor. Yüzde 20 kâr ile satıyoruz” dedi. 3 | 7