Kurtuluşa giden yolu Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları aydınlatıyor Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve mebusların Ankara'ya davet edilmesiyle devam eden el yazısıyla kaleme aldığı hatıra ve notları, Kurtuluş Savaşının hazırlık sürecine ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılında 10 Kasım dolayısıyla, "Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi" fonunda yer alan Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Türkçesi ile yazılmış el yazısı not ve hatıralarını Anadolu Ajansı ile paylaştı. 1 | 13

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkanlık olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, bu kapsamda yurt içi ve dışında tanıtıcı, Cumhuriyet'in ilke ve aşamalarını, gelişimini, kalkınma hamlelerini gösteren birçok sergi aracılığıyla halkla buluşmaya çalıştıklarını söyledi. 2 | 13

Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün el yazısı notlarına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: 3 | 13