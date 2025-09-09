Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?
ATV'nin sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Eylül ayının gelişi ile birlikte aramalar da sıklaştı. Diziler yavaş yavaş ekrana dönerken "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak" sorusu da hızlanmış durumda..
Kuruluş Osman takipçileri yeni bölümü iple çekiyor. Yeni sezonda yepyeni hikayelerle izleyici karşısına çıkacak proje için geri sayım başladı. Günbegün "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak" sorusu artıyor.
1 2
Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi hakkında ATV'den bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni sezonu genellikle ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Bu nedenle gözler 1 Ekim Çarşamba gününe çevrilmiş durumda...
2 2