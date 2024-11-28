Kurumlar alarm verdi! Milyonlar merak ediyor: Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edilen sahte dolarlar, ekonomi çevrelerini ve döviz bürolarını alarma geçirdi. Özellikle 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatiklerden ve para sayma makinelerinden geçebildiği bilgisi endişe yarattı. 1 | 8

Kapalıçarşı başta olmak üzere ülke genelindeki döviz bürolarında dolar alımları durduruldu ve iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. Toplamda 1 milyar dolar değerindeki sahte paraların dolaşımda olduğu tahmin edilirken, ilk banknotların Güneydoğu sınırından geldiği iddia edildi. 2 | 8

Savcılıktan sahte dolar soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolar basımı ve dağıtımıyla ilgili iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Merkez Bankası, adli mercilerle koordinasyon içinde çalışarak sahte banknotlara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı. Bankalar Birliği, ATM ve para sayma makinelerinin güncellenerek sahte paraların tespit edilebilmesi için önlem aldığını duyurdu. 3 | 8