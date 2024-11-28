Kurumlar alarm verdi! Milyonlar merak ediyor: Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiaları gündemde. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatiklerden geçebildiği belirtilirken, Kapalıçarşı ve döviz büroları alarm durumuna geçti. Toplamda 1 milyar dolar değerindeki sahte banknotların dolaşımda olduğu öne sürülürken, sahte paraların Güneydoğu sınırından geldiği iddia ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, Merkez Bankası ve Emniyet yetkilileri sahte doları tespit etmenin yöntemlerini açıkladı. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte yöntemleri...
Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edilen sahte dolarlar, ekonomi çevrelerini ve döviz bürolarını alarma geçirdi. Özellikle 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatiklerden ve para sayma makinelerinden geçebildiği bilgisi endişe yarattı.
Kapalıçarşı başta olmak üzere ülke genelindeki döviz bürolarında dolar alımları durduruldu ve iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. Toplamda 1 milyar dolar değerindeki sahte paraların dolaşımda olduğu tahmin edilirken, ilk banknotların Güneydoğu sınırından geldiği iddia edildi.
Savcılıktan sahte dolar soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolar basımı ve dağıtımıyla ilgili iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Merkez Bankası, adli mercilerle koordinasyon içinde çalışarak sahte banknotlara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı. Bankalar Birliği, ATM ve para sayma makinelerinin güncellenerek sahte paraların tespit edilebilmesi için önlem aldığını duyurdu.
Yaşananların ardından pek çok vatandaş ve döviz sahibi başta Google olmak üzere arama motorlarında "Sahte dolar nasıl anlaşılır?", "Sahte Euro nasıl anlaşılır" "Doların sahte olduğu hangi yöntemlerle anlaşılır?" gibi soruları aratmaya başlad. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sahte doları anlama yöntemleri...