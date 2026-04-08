Google Haberler

Kuruyan gölün son halini görenler manzaraya inanamadı: Son 15 yılın en yüksek seviyesi

Sivas'ta tamamen kuruyan Dört Eylül gölü, son yağışlarla birlikte yeniden dolup taşarken gölün son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Geçen yıl 1 milyar liralık bir proje ile yok olmaması için su taşınan ancak buna rağmen kurtarılamayan baraj gölünde bu hafta su seviyesi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bölge halkının içme suyu kaynağı olan gölün yanı sıra son yağışların kuruyan derelere de can olduğu belirtiliyor.

Sivas'ta tamamen kuruyan Dört Eylül gölünün son halini görenler gözlerine inanamadı. Geçen yaz kuraklık nedeniyle su takviyesi yapılmasına rağmen çöle dönen göl, son yağışlarla birlikte yeniden doldu taştı.

1 8
Kuru toprak yeniden can bulurken bölge halkı manzarayı sevinçle karşıladı.

2 8
Bölgenin içme suyu ihtiyacının sağlandığı göle geçen yıl yaklaşık 1 milyar lirayı bulan dev bir proje ile 50 km mesafedeki Pusat-Özen barajından su nakliyesi yapılmıştı. Ancak 50 kilo metre öteden taşınan su da, gölü kurtarmaya yetmemişti. 

 

3 8
Kurudu derken yeniden can buldu

Kuruma noktasına gelen baraj gölü içme suyunda tehlike çanlarının çalmasına neden olurken, günlerdir devam eden yağmurlar ve karların erimesi ile baraj gölünde su seviyesi pik noktasına ulaştı.

4 8
Su seviyesi son 15 yılın en yüksek seviyesi

Sivas Dört Eylül köyü muhtarı Ali Pek, barajdaki su seviyesinin son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtirken barajın en son 2009-2010 yıllarında taştığını hatırlattı.

5 8
Hiç akmayan kuru derelerden su aktı

Pek, "Bu sene kar ve yağmur yağışı çok oldu. Hiç akmayan kuru derelerden su aktı. İnşallah Sivas susuz kalmayacak. Ama su bol diye de israf etmemek gerekiyor. Barajda çok büyük bir kaçak olduğuna dair söylentiler var ama öyle bir durum yok. Çünkü bu baraj kar ve yağmur suları ile besleniyor. Barajı bu şekilde görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

6 8
7 8
8 8