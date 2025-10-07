KYK 2025 burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?
YKS ek tercih sonuçları da ilan edildi ve üniversite öğrencilerinin gözü KYK burs ve kredilerinde... Bu hafta içi Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuru yapması bekleniyor. Duyuruyu kaçırmak istemeyenlerin sıkça başvurduğu soru "KYK 2025 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor. İşte son durum...
KYK burs ve kredileri başvuruları her an başlayabilir. Bu hafta çok kritik. Yüz binlerin beklentisi bu hafta işlemlerin başlayacağı yönünde... Geçen yıl da başvurular ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı. Bu sebepler her geçen dakika "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu artıyor.
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri GSB'den paylaşılmadı. YKS ek tercih sonuçlarının da ilanı ile birlikte beklentiler bir hayli yükseldi. Bu hafta içi Gençlik ve Spor Bakanlığından bir duyuru gelmesi bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.