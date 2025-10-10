KYK 2025 burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GBS burs başvuru tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler başladı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hala belli olmadı. Öğrenciler bir yandan ders işlerken akıllarının bir kenarında da KYK burs ve kredi başvuruları var. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesini zaman zaman ziyaret ederken başvurulan soru da "2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.