KYK 2025 burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GBS burs başvuru tarihi belli oldu mu?
Haftanın son günü ve üniversite adayları KYK burs ve kredi başvurularının başlayıp başlamadığını sorguluyor. Ekim ayının ikinci haftası da geride kalmak üzere ve Gençlik ve Spor Bakanlığından bir açıklama bekleniyor. 2025 YKS ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile birlikte umutlar iyice artmıştı fakat beklenen olmadı. Bugün yine en çok iletilen soru "2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
Üniversiteler başladı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hala belli olmadı. Öğrenciler bir yandan ders işlerken akıllarının bir kenarında da KYK burs ve kredi başvuruları var. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesini zaman zaman ziyaret ederken başvurulan soru da "2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
KYK 2025 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihine ilişkin bir tarih vermek epey güç. Geçen yıl başvurular 8 Ekim'de alınamaya başlamıştı fakat beklenen olmadı. Bugün duyuru gelmediği takdirde başvuruların gelecek hafta içi başlaması bekleniyor.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.