KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına başladı. öğrenciler şu sıralar gözü KYK burs ve kredi başvurularında... Devlet desteğinden yararlanmak isteyen yüz binler sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek habere odaklanmış durumda... Bir duyum olup olmadığını öğrenmek için sıkça başvurulan soru "KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu" oluyor.
Yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları var. Eylül ayının sonlarına doğru ilerlerken adaylar tarih bilgisi almak istiyor. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi hem de sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. On binler her gün "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" diye soruyor.
GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi başvuruları için tarih paylaşımı henüz gelmedi. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.