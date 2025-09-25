KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları var. Eylül ayının sonlarına doğru ilerlerken adaylar tarih bilgisi almak istiyor. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi hem de sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. On binler her gün "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" diye soruyor.