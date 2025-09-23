KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayabilir?
Üniversite öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırıyor. Ekim ayı yaklaşırken aramalar da hızlanıyor. Net bir tarih henüz yok fakat öğrenciler bir duyum var mı diye merak edip "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte olası tarih...
Üniversite öğrenciler özellikle de bu yıl yükseköğretim veya yüksekokula yerleşenler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak ediyor. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı da artıyor. Yüz binler tarih bilgisine ulaşmak amacıyla "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar?
KYK burs ve kredi başvuru tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından herhangi bir duyuru bugün itibarıyla gelmiş değil. 2024'te başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Yine aynı takvim izlenirse bu yıl da başvuruların ekim ayının ikinci haftası gibi başlaması beklenir.
Kimler başvurabilecek?
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.