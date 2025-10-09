KYK burs başvuru tarihi paylaşıldı mı? GSB 2025 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine yoğun bir ilgi var. Milyonlarca öğrenci sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. Hafta bitmek üzere ve beklentiler bir hayli yüksek... Art arda gelen soru "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
Milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde KYK burs ve kredi başvuru tarihi var. Hala tarihlerin paylaşılmaması nedeniyle sabırsızlık gitgide artıyor. Konu hakkında bilgi alabilmek için sıkça başvurulan soru "KYK burs başvuru tarihi paylaşıldı mı" oluyor. İşte son durum...
KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı?
9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuru tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar bir duyuru yapılması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.