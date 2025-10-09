KYK burs başvuru tarihi paylaşıldı mı? GSB 2025 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı?

9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuru tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar bir duyuru yapılması bekleniyor.