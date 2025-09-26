KYK BURS BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU? GSB burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencileri sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesini kontrol ediyor. Bunun sebebi ise KYK burs ve kredi başvuruları... Üniversiteler açılırken öğrenciler büyük bir maddi destek sağlayan KYK burs ve kredilerine bir an evvel başvuru yapmak istiyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredileri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığında... Üniversite öğrencilerinin şu sıralar gündemi GSB burs ve kredileri... Konu hakkında bilgi almak isteyenler sürekli olarak "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurularına dair bir açıklama yapmadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.