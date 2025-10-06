KYK burs başvuruları bugün başladı mı? GSB burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Ekim ayındayız ve KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığında... Özellikle bugün yeni haftanın ilk günü olması sebebiyle aramalar iyice hızlandı. Bu hafta beklentiler bir hayli yüksek... Son durumu öğrenmek için adayların sıkça başvurduğu soru "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde bu soru var. Pazartesi günü sorgulamalar bir hayli hızlandı. İşte konu hakkındaki son gelişmeler...
KYK burs ve kredi başvuruları için bu hafta beklentiler bir hayli yüksek. Şu dakika itibarıyla yeni bir gelişme yok. YKS ek tercih sonuçlarının ilanı sonrası başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.