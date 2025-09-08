KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB burs başvuru tarihi belli mi?
KYK yurt başvuruları sona ererken KYK burs başvuruları ise henüz başlamış değil. Özellikle bu yıl üniversiteye yerleşenler tarihleri araştırmaya devam ediyor. Günler ilerliyor ve heyecan katsayısı da artıyor. Sıkça "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ne zaman başlatılacak? Yüz binlerce üniversite öğrencisi bu soruya cevap arıyor. Aramalar her çeçen gün artıyor ve öğrenciler tarih bilgisine ulaşmak istiyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Geçen yılki sürece bakıldığında, başvuruların ekim ayının ikinci haftasında başladığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir tarihin bekleniyor.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.