KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı?

GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurularına dair bir açıklama yapmadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir.