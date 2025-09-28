KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı?
Yüz binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı KYK burs ve kredi başvuruları tarihini bekliyor. Yeni haftada beklentiler bir hayli artacak. Adaylar, tarih konusunda fikir edinmek amacıyla "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularında gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Bakanlığın resmi duyurusu henüz gelmezken, öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Günler ilerledikçe "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor. İşte olası tarihler...
GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurularına dair bir açıklama yapmadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.