KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihi duyuruldu mu?
Üniversite öğrencilerinin gündeminde yoğun şekilde KYK burs ve kredi başvuruları var. Yeni hafta ile birlikte aramalar yine hızlandı. Ekim ayı yaklaşırken "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu artıyor. İşte muhtemel tarih ile ilgili bilgiler...
KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Yüz binlerce öğrenci tarih konusunda bir bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuruları sıkı şekilde takip edilirken "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu her geçen dakika artıyor. İşte olası tarih...
GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihi ile ilgili Bakanlıktan açıklama gelmedi. Geçen yıl başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.